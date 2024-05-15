«Баскония» оштрафована на 30 тысяч евро за падение лампы на площадку

Теги происшествия Баскония чемпионат Испании штрафы Баскетбол

Правительство Страны Басков оштрафовало «Басконию» на 30 001 евро.

Клуб оштрафован за падение 9-килограммовой лампы на площадку Фернандо Буэса Арены. Инцидент случился 10 марта во время тайм-аута в матче чемпионата Испании против «Барселоны».

Прожектор, установленный на высоте около 15 метров, не причинил травм, хотя упал в нескольких метрах от находившихся в тот момент на площадке болельщиков. Причиной падения прожектора стало отсутствие крепежной гайки и страховочного троса.

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