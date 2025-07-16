«Монако» официально расстался с Георгиосом Папаяннисом
Георгиос Папаяннис покинул «Монако».
28-летний греческий центровой провел 1 сезон в клубе, набирая 7,3 очка и 3,4 подбора в среднем в Евролиге.
Основная часть карьеры баскетболиста прошла в «Панатинаикосе». Грек отыграл 2 сезона в НБА, выступая, в основном, за «Сакраменто» (38 матчей, 4,2 очка и 3,2 подбора за 12,2 минуты).
Сообщается, что центровой продолжит карьеру в «Анадолу Эфес».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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