«Монако» официально расстался с Георгиосом Папаяннисом

Георгиос Папаяннис покинул «Монако».

28-летний греческий центровой провел 1 сезон в клубе, набирая 7,3 очка и 3,4 подбора в среднем в Евролиге .

Основная часть карьеры баскетболиста прошла в «Панатинаикосе». Грек отыграл 2 сезона в НБА, выступая, в основном, за «Сакраменто» (38 матчей, 4,2 очка и 3,2 подбора за 12,2 минуты).

Сообщается, что центровой продолжит карьеру в «Анадолу Эфес ».