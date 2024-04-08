Эргин Атаман раскритиковал игроков «Панатинаикоса» после победного матча с «Колоссосом»
Эргин Атаман недоволен игрой команды в матче чемпионата Греции.
«Панатинаикос» одержал победу в гостях над занимающим последнее место в группе А «Колоссосом» со счетом 79:74.
Главный тренер афинского клуба раскритиковал игру своих баскетболистов.
«Неприемлемое выступление. Ужасная игра. Вот что происходит, когда выходишь на площадку без желания победить. Нам просто повезло сегодня.
Недоволен игроками, особенно Лукой Вильдосой. Он попал 1 бросок из 7. Каждый должен играть на хорошем уровне. Каждую игру. Игроки уровня Вильдосы не могут столько бросать. Нельзя требовать больше времени в Евролиге. Можете говорить, что я нападаю на собственного баскетболиста, но нам надо быть готовыми. У Диноса Митоглу спад.
Все думают, что в Евролиге все решено. В четверг у нас важнейшая игра. Если мы выйдем так против «Альбы», то потеряем весь год в последней игре сезона», – заявил Атаман.
Статистика Вильдосы упала со времен выступления в «Црвене Звезде». В этом сезоне Евролиги разыгрывающий набирает 5,7 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи (12,6+2,5+3,9 в сербском клубе).
«Панатинаикос» делит третье место в таблице Евролиги с «Монако» и «Барселоной» с результатом 22-11.