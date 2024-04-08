Эргин Атаман раскритиковал игроков «Панатинаикоса» после победного матча с «Колоссосом»

Эргин Атаман недоволен игрой команды в матче чемпионата Греции.

« » одержал победу в гостях над занимающим последнее место в группе А «Колоссосом» со счетом 79:74.

Главный тренер афинского клуба раскритиковал игру своих баскетболистов.

«Неприемлемое выступление. Ужасная игра. Вот что происходит, когда выходишь на площадку без желания победить. Нам просто повезло сегодня.

Недоволен игроками, особенно . Он попал 1 бросок из 7. Каждый должен играть на хорошем уровне. Каждую игру. Игроки уровня Вильдосы не могут столько бросать. Нельзя требовать больше времени в . Можете говорить, что я нападаю на собственного баскетболиста, но нам надо быть готовыми. У Диноса Митоглу спад.

Все думают, что в Евролиге все решено. В четверг у нас важнейшая игра. Если мы выйдем так против «Альбы», то потеряем весь год в последней игре сезона», – заявил .

Статистика Вильдосы упала со времен выступления в «Црвене Звезде». В этом сезоне Евролиги разыгрывающий набирает 5,7 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи (12,6+2,5+3,9 в сербском клубе).

«Панатинаикос» делит третье место в таблице Евролиги с «Монако» и «Барселоной» с результатом 22-11.