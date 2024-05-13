Реджи Миллер: «В НБА есть великие ветераны, которые перекладывают ответственность. Эдвардс не такой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Энтони Эдвардс Дарвин Хэм Баскетбол

Реджи Миллер произнес слова, которые восприняли как критику Леброна Джеймса.

Знаменитый игрок НБА, а ныне комментатор во время трансляции четвертого матча серии «Миннесота» – «Денвер» похвалил лидера хозяев Энтони Эдвардса, который взял на себя вину за поражение в предыдущей встрече.

«Я стал еще большим поклонником Энтони Эдвардса, когда увидел его интервью. У нас есть ребята в лиге с ветеранским статусом, которые находятся на Горе Рашмор у большинства людей. И они любят перекладывать ответственность и показывать пальцем на других. Когда 22-летний говорит, что берет ответственность на себя, я могу только аплодировать», – заявил Миллер.

«Лейкерс» после вылета в первом раунде уволили главного тренера Дарвина Хэма. В НБА после этого стали критиковать Леброна Джеймса за то, что он якобы перекладывает ответственность за неудачу на Хэма.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лечок всю карьеру этим занимался
+20
-15
+5
Ответ Александр Синенко
Да отстаньте вы от деда уже, 39 лет все таки. Он уже всем все доказал, Эдвардс только начал свой путь. И потом, виноват разве не тренер? С какой стати в поражении команды в серии виноват игрок которому скоро 40 и который всего себя на паркете оставил?
Ему 40, но он лидер команды, игрок с макс контрактом. Поэтому и спрос. Вот с Расти уже никто ничего не требует.
+6
-1
+5
Реджи, как и Чарльза, при любой критике можно с юмором спрашивать: "Чувак, у тебя гайки не найдется? Или хотя бы винтика?":)
+1
0
+1
Леброн олтайм топ1 и в ПО лучше всех сыграл, никто с него спрашивать не будет за проигрыш, ибо даже один такой вопрос доставит ему дискомфорт. Вон как он похихикивал у Реддика, когда тот ему предъявил за штрафные. Там пауза была мхатовская, а еще и подольше. Это всё с непривычки, никто ему слова поперек давно уже не говорил.
0
0
0
Че то Валера как то слишком топорно подтянул к новости лебу с недотренером хэмом
0
0
0
Ответ boozerok
Ему 40, но он лидер команды, игрок с макс контрактом. Поэтому и спрос. Вот с Расти уже никто ничего не требует.
так он и делает все что в его силах в свои 39 лет. Серия с Денвером это показала, которую он провел на достойном уровне.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий