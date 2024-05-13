Реджи Миллер: «В НБА есть великие ветераны, которые перекладывают ответственность. Эдвардс не такой»

Реджи Миллер произнес слова, которые восприняли как критику Леброна Джеймса.

Знаменитый игрок НБА, а ныне комментатор во время трансляции четвертого матча серии « » – «Денвер» похвалил лидера хозяев , который взял на себя вину за поражение в предыдущей встрече.

«Я стал еще большим поклонником Энтони Эдвардса, когда увидел его интервью. У нас есть ребята в лиге с ветеранским статусом, которые находятся на Горе Рашмор у большинства людей. И они любят перекладывать ответственность и показывать пальцем на других. Когда 22-летний говорит, что берет ответственность на себя, я могу только аплодировать», – заявил Миллер.

« » после вылета в первом раунде уволили главного тренера . В НБА после этого стали критиковать за то, что он якобы перекладывает ответственность за неудачу на Хэма.