Эдди Джонсон Джею Джею Редику: «Твой аналитический склад ума не оставил бы тебе шанса в лиге в 90-х»

Теги Джей Джей Редик НБА Эдди Джонсон Баскетбол

Лучший «шестой»-1988/89 Эдди Джонсон прокомментировал слова Джея Джея Редика.

Редик порассуждал об ослаблении лиги в результате ее расширения в конце прошлого века.

«Это говорит парень, которому было шесть лет, когда 90-е наступили. Мы бы быстро проверили твою зрелость в то время. Скорее всего, ты носил бы воду для ветеранов, пока не повзрослеешь. Твой аналитический склад ума не оставил бы тебе шанса в лиге в то время», – заявил Джонсон в сети X.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Таким образом Эдди Джонсон заявил, что 90-е время тупых быков? Или что он имел ввиду? А Стив Керр и Стоктон тоже тупые быки или они носили воду ветеранам? Или Эдди Джонсон как был тупым быком, так и остался? Помогите разобраться
+11
0
+11
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий