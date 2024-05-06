Эдди Джонсон Джею Джею Редику: «Твой аналитический склад ума не оставил бы тебе шанса в лиге в 90-х»

Лучший «шестой»-1988/89 Эдди Джонсон прокомментировал слова Джея Джея Редика.

Редик порассуждал об ослаблении лиги в результате ее расширения в конце прошлого века.

«Это говорит парень, которому было шесть лет, когда 90-е наступили. Мы бы быстро проверили твою зрелость в то время. Скорее всего, ты носил бы воду для ветеранов, пока не повзрослеешь. Твой аналитический склад ума не оставил бы тебе шанса в лиге в то время», – заявил Джонсон в сети X.