Джейлен Брансон повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон повторил показатели Майкла Джордана и Леброна Джеймса в плей-офф.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 300+ очков и сделал 70+ передач в первых девяти матчах розыгрыша плей-офф.

Ранее это удавалось только легенде «Чикаго» Майклу Джордану (1989) и суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу (2018).

В первых девяти матчах плей-офф 2024 года Брансон набрал 311 очков и сделал 71 передачу.

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2 комментария
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