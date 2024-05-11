Джейлен Брансон повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса
Джейлен Брансон повторил показатели Майкла Джордана и Леброна Джеймса в плей-офф.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 300+ очков и сделал 70+ передач в первых девяти матчах розыгрыша плей-офф.
Ранее это удавалось только легенде «Чикаго» Майклу Джордану (1989) и суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу (2018).
В первых девяти матчах плей-офф 2024 года Брансон набрал 311 очков и сделал 71 передачу.