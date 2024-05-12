«Они знают уже, как это сделать». Ростислав Вергун назвал УНИКС фаворитом плей-офф Лиги ВТБ
Ростислав Вергун считает УНИКС фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Сложилось впечатление, что УНИКС имеет опыт прошлого года и очень солидный состав, качественный. Мне кажется, что они знают уже, как это сделать.
Все может поменяться в один день. Ключевой игрок может получить травму, и ситуация может на площадке измениться. Как команды подошли и как они выглядят сейчас, мне кажется, что у УНИКСа больше всего шансов», – сказал главный тренер «Уралмаша».