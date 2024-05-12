«Они знают уже, как это сделать». Ростислав Вергун назвал УНИКС фаворитом плей-офф Лиги ВТБ

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун считает УНИКС фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Сложилось впечатление, что УНИКС имеет опыт прошлого года и очень солидный состав, качественный. Мне кажется, что они знают уже, как это сделать.

Все может поменяться в один день. Ключевой игрок может получить травму, и ситуация может на площадке измениться. Как команды подошли и как они выглядят сейчас, мне кажется, что у УНИКСа больше всего шансов», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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2 комментария
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ВТБ не выгодно,чтобы Уникс второй год подряд, чемпионство взяли.Поэтому давит через судей.Не верю,что татарам дадут выйграть.Если только Димитриевич божить начнёт.
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