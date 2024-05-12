«Они знают уже, как это сделать». Ростислав Вергун назвал УНИКС фаворитом плей-офф Лиги ВТБ

Ростислав Вергун считает УНИКС фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Сложилось впечатление, что УНИКС имеет опыт прошлого года и очень солидный состав, качественный. Мне кажется, что они знают уже, как это сделать.

Все может поменяться в один день. Ключевой игрок может получить травму, и ситуация может на площадке измениться. Как команды подошли и как они выглядят сейчас, мне кажется, что у больше всего шансов», – сказал главный тренер « ».