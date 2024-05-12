Марк Дэйгнолт о рывке «Далласа» в третьей четверти: «Мы расслабились и стали неаккуратны. Это была главная упущенная возможность матча»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Марк Дэйгнолт Баскетбол

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Тандер».

В третьей четверти матча «Оклахома» вела 65:55, но пропустила рывок 16-0 от хозяев. Игра закончилась со счетом 105:101 в пользу «Далласа».

«Мы расслабились и стали неаккуратны в нападении, в реализации. Совершили несколько потерь. Они поймали кураж. Начали попадать. Так что это их заслуга. Это была, пожалуй, главная упущенная возможность матча. Мы вели на 10 очков и контролировали игру. Но не смогли сохранить качество наших владений, чтобы упрочить или удержать преимущество.

Нам нужно учиться на подобных ошибках и становиться лучше по ходу серии. У нас очень много возможностей для роста. Мы играем не на том уровне, на который способны», – заключил главный тренер «Оклахомы».

Клубу предстоит еще одна гостевая встреча в Далласе до возвращения серии на домашнюю арену «Тандер» (1-2).

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