Донован Митчелл: «Всегда приятно победить на выезде, но это всего лишь один матч»

Донован Митчелл не придает большого значения выездной победе над «Селтикс».

« » выиграл со счетом 118:94 и сравнял счет в серии – 1-1.

«Всегда приятно победить на выезде, но это всего лишь один матч. Мы рады победе. Сделали много хороших вещей сегодня. Но по большому счету это уже не так важно.

Теперь мы должны защитить свою площадку. Рады сегодняшней победе, но у нас всего один день на подготовку к тому, чтобы позаботиться о домашней площадке», – сказал защитник «Кавальерс».