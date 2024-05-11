Инсайдер Джован Буха: «В «Лейкерс» часто шутили, что Худ-Шифино просто бросал, когда попадал в неприятную ситуацию»
Джован Буха рассказал, как «Лейкерс» шутят по поводу стиля игры Худа-Шифино.
«В команде часто шутили, что он просто бросал, когда попадал в неприятную ситуацию.
Он просто пытался бросить. Я думаю, что иногда он играет с закрытыми глазами, ему нужно решить эту проблему», – сказал инсайдер The Athletic.
20-летний защитник Джейлен Худ-Шифино провел свой первый сезон в НБА, набирая 1,6 очка в среднем за матч.