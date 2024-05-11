Чарльз Оукли: «Джейлен Брансон является лидером в большей степени, чем Патрик Юинг»
Чарльз Оукли поставил под сомнение лидерские качества Патрика Юинга.
«Говорят, что лидерские качества — это очень важно, а Патрик не был великим лидером. Я считаю, что Брансон является лидером в большей степени, чем Патрик», – сказал бывший игрок «Нью-Йорка».
Оукли назвал Брансона лучшим игроком «Никс» со времен Уолта Фрэйзера.
Оукли обижен на всех. Хотя не играй он вместе с Юингом, его имя сейчас бы вообще никто не знал.
Непосредственно по данному случаю. Возможно Оукли имел ввиду именно лидерские качества, а не класс игрока. По классу Юинг конечно намного впереди Брансона.
Но Брансон для меня - главное открытие этого сезона.