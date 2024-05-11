Чарльз Оукли: «Джейлен Брансон является лидером в большей степени, чем Патрик Юинг»

Чарльз Оукли поставил под сомнение лидерские качества Патрика Юинга.

«Говорят, что лидерские качества — это очень важно, а не был великим лидером. Я считаю, что является лидером в большей степени, чем Патрик», – сказал бывший игрок « ».

назвал Брансона лучшим игроком «Никс» со времен Уолта Фрэйзера.