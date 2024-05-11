Чарльз Оукли: «Джейлен Брансон является лидером в большей степени, чем Патрик Юинг»

Теги Нью-Йорк НБА Патрик Юинг Чарльз Оукли НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Чарльз Оукли поставил под сомнение лидерские качества Патрика Юинга.

«Говорят, что лидерские качества — это очень важно, а Патрик не был великим лидером. Я считаю, что Брансон является лидером в большей степени, чем Патрик», – сказал бывший игрок «Нью-Йорка».

Оукли назвал Брансона лучшим игроком «Никс» со времен Уолта Фрэйзера. 

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7 комментариев
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Юинг 2 раза в финал выводил Никс, странно говорить такое про Брансона, пока он хотя бы в финал конфы не вышел
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Ответ Odissey ru
возможно у Оукли был личный конфликт с Юингом, он вообще со многими горшки побил...
В последнее время НБА превращается в ДОМ-2. Все стали очень склочные, ранимые и инфантильные.
Оукли обижен на всех. Хотя не играй он вместе с Юингом, его имя сейчас бы вообще никто не знал.

Непосредственно по данному случаю. Возможно Оукли имел ввиду именно лидерские качества, а не класс игрока. По классу Юинг конечно намного впереди Брансона.

Но Брансон для меня - главное открытие этого сезона.
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Нью-Йорк держится на Брансоне и на общекомандном характере, который Брансон во многом и формирует своим примером. Эталонный лидер.
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с тем составом Никс Брансон возможно бы ещё большего добился, очень хорошая компания тога подобралась в 90е у ньюйоркцев
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Ответ Ruslan Ruslan
Юинг 2 раза в финал выводил Никс, странно говорить такое про Брансона, пока он хотя бы в финал конфы не вышел
возможно у Оукли был личный конфликт с Юингом, он вообще со многими горшки побил...
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Ответ Ruslan Ruslan
Юинг 2 раза в финал выводил Никс, странно говорить такое про Брансона, пока он хотя бы в финал конфы не вышел
именно лидерством выводил? КД тоже в финал оклу выводил, но лидером его считают посредственным
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Ответ mitch
В последнее время НБА превращается в ДОМ-2. Все стали очень склочные, ранимые и инфантильные. Оукли обижен на всех. Хотя не играй он вместе с Юингом, его имя сейчас бы вообще никто не знал. Непосредственно по данному случаю. Возможно Оукли имел ввиду именно лидерские качества, а не класс игрока. По классу Юинг конечно намного впереди Брансона. Но Брансон для меня - главное открытие этого сезона.
Что значит "возможно"? Оукли прямым текстом сказал именно о лидерских качествах, а не об игровых, тут нечего предполагать или додумывать.
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