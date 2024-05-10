Шакил О’Нил Шэннону Шарпу: «Если не входишь в Топ-10 в своей профессии, не обсуждай меня»

Теги Шакил О′Нил НБА Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Шэннон Шарп Баскетбол

Шакил О’Нил ответил на слова о своей зависти к Николе Йокичу.

Шэннон Шарп в своем подкасте предположил, что Шакил О’Нил назвал награду MVP Йокича незаслуженной, потому что завидует его статусу и всестороннему признанию как игрока, а не как «большого» в ограниченной роли. Эксперт заметил, что физические данные О’Нила должны были помочь ему претендовать на звание величайшего игрока в истории, но его подход к работе не позволил ему подняться на эту вершину.

Легендарный центровой ответил на этот комментарий.

«Ты назвал мою защиту Шэя Гилджеса-Александера завистью к Джокеру. Да, ты смышленый, сделаешь все ради кликов. Вот тебе еще один кликбейт. Если не входишь в Топ-10 в своей профессии, не обсуждай Меня. Я знаю, что ты делал, чтобы добиться нынешнего положения. Я завидую? Выглядит так, что завидуешь ты. Тебе нужно побольше подписчиков на канале.

4 перстня, три титула MVP финала, Топ-50 и Топ-75. Погугли, кто я такой. Ты ниже меня. Ты не знаешь, какая у меня рабочая этика. Мое состояние больше. Обдумай это. Если тебе нужна помощь, чтобы зарабатывать, есть способы получше, чем сплетни. Я слишком стар для этого дерьма. С любовью, самый доминирующий «большой» в истории, который никогда не принимал это всерьез.
Запомни, я не знаю тебя и я лучше тебя. Топ-14 в истории. Это я, не ты. Не в моей профессии. Что касается лучшего в истории, я никогда не хотел им быть. Ты должен называть меня «самым доминирующим». Суперхищником», – написал О’Нил.

 

 

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9 комментариев
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Подполил знатно шаку седалище Шарп))
+11
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+10
"Ты не знаешь, какая у меня рабочая этика". По следующей новости можно оценить в частности его отношение - https://www.sports.ru/basketball/1115974638-mett-barns-rasskazal-kak-shakil-o-nil-zasunul-kapu-lu-amundsona-sebe-v.html
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"мое состояние больше", вау, вот это аргумент, Шак жалкий
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Шакил реально не понимает, насколько жалко это смотрится. Большой ребенок в огромном мире.
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Полыхнуло у Шака
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Ух, разгромил просто
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Забавно - 2 афроамериканца поссорились из-за Йокича)
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Справедливости ради стоит сказать что баскетбол для Шакила был своего рода развлечением.
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Шак как первоклассник в школе)
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