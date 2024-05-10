Шакил О’Нил Шэннону Шарпу: «Если не входишь в Топ-10 в своей профессии, не обсуждай меня»

Шакил О’Нил ответил на слова о своей зависти к Николе Йокичу.

в своем подкасте предположил, что Шакил О’Нил назвал награду MVP Йокича незаслуженной, потому что завидует его статусу и всестороннему признанию как игрока, а не как «большого» в ограниченной роли. Эксперт заметил, что физические данные О’ должны были помочь ему претендовать на звание величайшего игрока в истории, но его подход к работе не позволил ему подняться на эту вершину.

Легендарный центровой ответил на этот комментарий.

«Ты назвал мою защиту Шэя Гилджеса-Александера завистью к Джокеру. Да, ты смышленый, сделаешь все ради кликов. Вот тебе еще один кликбейт. Если не входишь в Топ-10 в своей профессии, не обсуждай Меня. Я знаю, что ты делал, чтобы добиться нынешнего положения. Я завидую? Выглядит так, что завидуешь ты. Тебе нужно побольше подписчиков на канале.

4 перстня, три титула MVP финала, Топ-50 и Топ-75. Погугли, кто я такой. Ты ниже меня. Ты не знаешь, какая у меня рабочая этика. Мое состояние больше. Обдумай это. Если тебе нужна помощь, чтобы зарабатывать, есть способы получше, чем сплетни. Я слишком стар для этого дерьма. С любовью, самый доминирующий «большой» в истории, который никогда не принимал это всерьез.

Запомни, я не знаю тебя и я лучше тебя. Топ-14 в истории. Это я, не ты. Не в моей профессии. Что касается лучшего в истории, я никогда не хотел им быть. Ты должен называть меня «самым доминирующим». Суперхищником», – написал О’Нил.