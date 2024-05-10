Трей Мерфи будет претендовать на продление контракта на сумму от 25 миллионов в год

Теги возможные переходы Миннесота Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Джейден Макдэниэлс Девин Васселл Трей Мерфи Баскетбол

Трей Мерфи может подписать продление контракта c «Пеликанс» этим летом.

Инсайдер Майкл Скотто считает, что Мерфи не согласится на зарплату менее 25 миллионов долларов за сезон.

«Не думаю, что переговоры состоятся, если речь не будет идти о 100 миллионах на четыре года. Достаточно посмотреть на продления Джейдена Макдэниэлса и Девина Васселла. Надо опираться на них, как на ориентир. Если «Пеликанс» не подпишут продление сейчас, а Мерфи действительно покажет ожидаемый прогресс, все может стать еще дороже», – заявил Скотто.

Трей Мерфи отыграл 57 матчей в своем третьем сезоне в лиге. 23-летний форвард набирал 14,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи при 44,3% с игры, 38% трехочковых и 81,5% штрафных.

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