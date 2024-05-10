Чарльз Ли о «Шарлотт»: «Нам нужно понять, насколько конкурентными мы будем. И будем ли поддерживать друг друга»

Чарльз Ли рассказал о своих планах на «Хорнетс».

«Я вижу команду, которая играет с большой энергией, страстью. Нам нужно будет построить нашу идентичность в защите. В нападении продолжить играть в темпе, командно, разыгрывать мяч.

Главный вопрос будет сводиться к тому, насколько конкурентными мы будем. Это и ментальная и физическая соревновательная способность. И нужно будет спросить себя, на что мы готовы ради друг друга?» – рассказал новый главный тренер « ».