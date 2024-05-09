Чарльз Ли станет главным тренером «Шарлотт»

Чарльз Ли согласился подписать четырехлетний контракт с «Хорнетс».

Ведущий ассистент Джо Маззуллы (« ») станет главным тренером « ».

До работы в «Селтикс» Ли в течение пяти лет был первым помощником в « » и помог клубу завоевать титул чемпионов в сезоне-2020/21.

Ли заменит Стива Клиффорда, который получит должность во фронт-офисе команды.

«Хорнетс» закончили сезон на 13-м месте в Восточной конференции с результатом 21-61.