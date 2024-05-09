Чарльз Ли станет главным тренером «Шарлотт»

Теги переходы Бостон Шарлотт Милуоки НБА Майк Буденхольцер Стив Клиффорд Чарльз Ли Джо Маззулла Баскетбол

Чарльз Ли согласился подписать четырехлетний контракт с «Хорнетс».

Ведущий ассистент Джо Маззуллы («Бостон») станет главным тренером «Шарлотт».

До работы в «Селтикс» Ли в течение пяти лет был первым помощником Майка Буденхольцера в «Милуоки» и помог клубу завоевать титул чемпионов в сезоне-2020/21.

Ли заменит Стива Клиффорда, который получит должность во фронт-офисе команды.

«Хорнетс» закончили сезон на 13-м месте в Восточной конференции с результатом 21-61.

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