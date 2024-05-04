Лука Дончич: «Выступать в одной команде с Кайри Ирвингом – радость и удовольствие»
Лука Дончич отдал должное Кайри Ирвингу.
Во вторых половинах серии первого раунда с «Клипперс» (4-2) Кайри набирал в среднем 20,0 очка при 60% с игры и 53% из-за дуги.
«Это просто невероятные показатели. Но просто выступать в одной команде с Кайри Ирвингом – радость и удовольствие. Работать вместе с ним, играть вместе с ним, это само по себе удовольствие.
Он всегда излучает позитив, всегда. Ни одной секунды негативной энергии, а это очень полезно, это помогает каждому. Мы так рады, что Кайри вместе с нами», – заявил словенский защитник «Мэверикс».
Это же фантастический игрок и с годам ничего не потерял