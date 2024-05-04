Лука Дончич: «Выступать в одной команде с Кайри Ирвингом – радость и удовольствие»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич отдал должное Кайри Ирвингу.

Во вторых половинах серии первого раунда с «Клипперс» (4-2) Кайри набирал в среднем 20,0 очка при 60% с игры и 53% из-за дуги.

«Это просто невероятные показатели. Но просто выступать в одной команде с Кайри Ирвингом – радость и удовольствие. Работать вместе с ним, играть вместе с ним, это само по себе удовольствие.

Он всегда излучает позитив, всегда. Ни одной секунды негативной энергии, а это очень полезно, это помогает каждому. Мы так рады, что Кайри вместе с нами», – заявил словенский защитник «Мэверикс».

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3 комментария
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Ответ DirkMavs
Помню как все на ветке смеялись когда Даллас заполучили Кайри….в итоге это лучший тандем 👍
Опасений было много по делу, повезло что все так вышло. Кайри человек настроения, его окружили заботой и теплом( спец повар который готовит еду ему в рамадан, кьюбан , дончич нахваливают его итп , он это чувствует и играет с полной самоотдачей.
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Неужели никаких затмений от Кайри?
Это же фантастический игрок и с годам ничего не потерял
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+1
Помню как все на ветке смеялись когда Даллас заполучили Кайри….в итоге это лучший тандем 👍
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