Габриэле Прочида получил награду «Восходящая звезда» Евролиги

Теги Андреа Барньяни Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Альба Баскетбол - видео Данило Галлинари Маттео Спаньоло Габриэле Прочида Баскетбол

Габриэле Прочида был назван «Восходящей звездой» сезона-2023/24 Евролиги.

21-летний защитник «Альбы» стал третьим итальянцем, завоевавшим эту награду, после Андреа Барньяни (2006) и Данило Галлинари (2008). Это первое подобное звание, полученное игроком «Альбы».

Главным соперником Прочиды в борьбе за награду стал его одноклубник защитник Маттео Спаньоло.

В активе Прочиды – 8,3 очка и 1,6 подбора за 17,4 минуты в среднем в сезоне-2023/24 в Евролиге. Защитник набрал рекордные в карьере 22 очка в этом сезоне против «Маккаби».

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