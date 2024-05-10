Габриэле Прочида получил награду «Восходящая звезда» Евролиги

Габриэле Прочида был назван «Восходящей звездой» сезона-2023/24 Евролиги.

21-летний защитник «Альбы» стал третьим итальянцем, завоевавшим эту награду, после (2006) и (2008). Это первое подобное звание, полученное игроком «Альбы».

Главным соперником Прочиды в борьбе за награду стал его одноклубник защитник .

В активе Прочиды – 8,3 очка и 1,6 подбора за 17,4 минуты в среднем в сезоне-2023/24 в . Защитник набрал рекордные в карьере 22 очка в этом сезоне против « ».