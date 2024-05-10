Габриэле Прочида получил награду «Восходящая звезда» Евролиги
Габриэле Прочида был назван «Восходящей звездой» сезона-2023/24 Евролиги.
21-летний защитник «Альбы» стал третьим итальянцем, завоевавшим эту награду, после Андреа Барньяни (2006) и Данило Галлинари (2008). Это первое подобное звание, полученное игроком «Альбы».
Главным соперником Прочиды в борьбе за награду стал его одноклубник защитник Маттео Спаньоло.
В активе Прочиды – 8,3 очка и 1,6 подбора за 17,4 минуты в среднем в сезоне-2023/24 в Евролиге. Защитник набрал рекордные в карьере 22 очка в этом сезоне против «Маккаби».