Джимми Батлер: «Хочу закончить карьеру во «Фламенго»

Теги Майами НБА Неймар чемпионат Бразилии Джимми Батлер Фламенго Ландо Норрис Баскетбол

У Джимми Батлера друзья в разных видах спорта.

Форвард «Майами» проводит много времени в Бразилии, в компании Неймара. По словам Батлера, он собирается закончить карьеру в форме «Хит», но возможно захочет выступить в чемпионате Бразилии.

«После НБА я очень хочу поиграть за «Фламенго». Всем говорю, что я наполовину бразилец», – заявил Батлер в интервью изданию GQ.

Также форвард рассказал о своем небольшом опыте в F1. Его хороший друг, молодой пилот «Макларена» Ландо Норрис как-то прокатил его по кругу на Гран-при Канады.

«Мой желудок чуть не выпал из задницы. Быстрая езда не для меня. Мне не нравятся быстрые машины. Я с юга, у меня только большие. Я езжу ниже скоростного лимита», – посмеялся Батлер.

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2 комментария
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Да ты уже закончился, болтовня сплошная
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Ответ ID89
Да ты уже закончился, болтовня сплошная
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