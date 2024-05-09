Джимми Батлер: «Хочу закончить карьеру во «Фламенго»

У Джимми Батлера друзья в разных видах спорта.

Форвард « » проводит много времени в Бразилии, в компании Неймара. По словам , он собирается закончить карьеру в форме «Хит», но возможно захочет выступить в чемпионате Бразилии.

«После НБА я очень хочу поиграть за « ». Всем говорю, что я наполовину бразилец», – заявил Батлер в интервью изданию GQ.

Также форвард рассказал о своем небольшом опыте в F1. Его хороший друг, молодой пилот «Макларена» Ландо Норрис как-то прокатил его по кругу на Гран-при Канады.

«Мой желудок чуть не выпал из задницы. Быстрая езда не для меня. Мне не нравятся быстрые машины. Я с юга, у меня только большие. Я езжу ниже скоростного лимита», – посмеялся Батлер.