Александр Хоменко: «Поняли, что отступать уже некуда, продолжили биться друг за друга. Поэтому есть результат»

Александр Хоменко рассказал о сезоне в МБА.

вышел в плей-ин лиги ВТБ, переиграв «Руну» со счетом 82:75. Разыгрывающий Александр набрал 7 очков, 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Хоменко дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

- Команда очень эмоционально отреагировала на победу в дерби. Насколько это был тяжелый матч?

– Очень тяжелый. Решалась судьба сезона, попадания в плей-ин. Обе команды хотели выиграть, поэтому зрители увидели столько борьбы, напряженную концовку. Рады, что продлили себе сезон, но для нас ничего не изменилось. Надо продолжать выигрывать во всех оставшихся играх, чтобы зайти в плей-офф.

- На втором этапе ваша команда одержала 9 побед в 12 матчах. На первом было всего 8 в 26. Что изменилось?

– Нашли в себе силы, чтобы исправить ситуацию. Поняли, что отступать уже некуда, продолжили биться друг за друга. Поэтому есть результат. Но, опять же, подчеркну, что основная задача еще не решена.

- Какие ожидания от плей-ин?

– Будет очень интересно и непредсказуемо. Тот же « », который занял первое место в группе Б, мы обыгрывали в Екатеринбурге. В апреле одолели на выезде «Самару». С « » у нас равный счет по ходу текущего сезона (2:2). При этом в одной игре может произойти что угодно.

- «Финал четырех» Кубка России в Екатеринбурге можно назвать репетицией плей-ин?

– Вполне. С тем же «Уралмашем» мы тогда провели две игры за пять дней. Знаем, что это за команда. Но, опять же, чтобы дойти до «Уралмаша» или «Самары», нам надо справиться с «Автодором». А саратовцы всегда представляют угрозу. Будем двигаться к цели шаг за шагом.

- Прошлый сезон ты досрочно закончил из-за тяжелой травмы колена. Как сейчас себя чувствуешь?

– Первая половина текущего чемпионата была неровная. Хорошие игры чередовались с плохими. Где-то все равно побаивался, только привыкал к интенсивным движениям после операции. В конце сезона вообще не ощущаю, что с коленом было что-то не так.

- Ты все свое детство провел в Белгороде, делал там первые шаги в баскетболе у Виктора Шведа. Остались ли у тебя там родственники?

– Да, родители и сестра. Можно сказать, что из нашей семьи уехал только я. Предложил им переехать на время, но они ответили, что, пока терпимая ситуация, останутся в Белгороде. Посмотрим, что будет дальше.

- Недавно разговаривал с Тарасом Хтеем, он сказал, что положение напряженное. Тебя это нервирует?

– Конечно. Постоянно просматриваю новости, задаю членам семьи вопросы, все ли нормально. Пишут, что все нормально, и тогда становится полегче. Пострадало много мирных людей. Тяжело наблюдать за этим.