Никола Йокич – MVP сезона-23/24

Теги Даллас Денвер НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Сербский центровой «Денвера» назван MVP НБА.

Йокич получает награду в третий раз, ранее он брал этот приз в сезонах-2020/21 и 2021/22. В прошлом сезоне он стал вторым в голосовании журналистов.

Йокич – 9-й игрок в истории, который является обладателем трех или более призов MVP. Ранее это удавалось сделать Кариму Абдул-Джаббару (шесть), Майклу Джордану (пять), Биллу Расселлу (пять), Уилту Чемберлену (четыре), Леброну Джеймсу (четыре), Лэрри Берду (три), Мэджику Джонсону (три) и Мозесу Мэлоуну (три).

В сезоне-23/24 Йокич занял 10-е место по очкам, четвертое – по подборам, третье – по передачам. Он стал вторым игроком в истории, который набирал больше 2000 очков, 900 подборов и 700 передач (до этого такое удавалось только Оскару Робертсону в сезоне-1961/62). Йокич стал вторым по дабл-даблам (68) и трипл-даблам (25). С игры он реализовал 58,3% бросков, это 10-й показатель в лиге.

Благодаря Йокичу «Наггетс» установили клубный рекорд по победам в сезоне и разделили первое место в Западной конференции.

Йокич получил 79 первых мест из 99 возможных.

Вторым финишировал Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» (15 первых мест), третьим – Лука Дончич из «Далласа» (4 первых места).

7 комментариев
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ожидаемо, поздравления сербу
больше нравится, как Брансона игнорили весь сезон, а он 5 в итоге)
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Хоть в этот раз его не обокрали
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Если не сбавит, то сможет еще 1-2 мпв взять
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Красавчик) может вполне закончить с 5-6 наградами, стать одним из величайших. и это из 2 рауела драфта...
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Мдааа. Курбанов пробил первым 1500 подборов в лиге, а MVP Йокичу? Понятно
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Поздравляю серба, классный сезон очередной, но все таки Лука заслужил больше..
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