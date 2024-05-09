Никола Йокич – MVP сезона-23/24

Сербский центровой «Денвера» назван MVP НБА.

Йокич получает награду в третий раз, ранее он брал этот приз в сезонах-2020/21 и 2021/22. В прошлом сезоне он стал вторым в голосовании журналистов.

Йокич – 9-й игрок в истории, который является обладателем трех или более призов MVP. Ранее это удавалось сделать Кариму Абдул-Джаббару (шесть), Майклу Джордану (пять), Биллу Расселлу (пять), Уилту Чемберлену (четыре), Леброну Джеймсу (четыре), Лэрри Берду (три), Мэджику Джонсону (три) и Мозесу Мэлоуну (три).

В сезоне-23/24 Йокич занял 10-е место по очкам, четвертое – по подборам, третье – по передачам. Он стал вторым игроком в истории, который набирал больше 2000 очков, 900 подборов и 700 передач (до этого такое удавалось только Оскару Робертсону в сезоне-1961/62). Йокич стал вторым по дабл-даблам (68) и трипл-даблам (25). С игры он реализовал 58,3% бросков, это 10-й показатель в лиге.

Благодаря Йокичу «Наггетс» установили клубный рекорд по победам в сезоне и разделили первое место в Западной конференции.

Йокич получил 79 первых мест из 99 возможных.

Вторым финишировал Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» (15 первых мест), третьим – Лука Дончич из «Далласа» (4 первых места).