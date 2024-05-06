Стивен Эй Смит: «Если я говорю, что баскетболист играл как мусор, это не значит, что он плохой человек»

Мэтт Барнс считает, что медиа перешли черту в обсуждении спортсменов.

«Я считаю, что медиа уже пересекли черту, и не уверен, сможем ли мы вернуться к нормальной игровой аналитике. Не говорю, что ты постоянно делаешь это, но я встречался с подобным и с твоей стороны. Когда мы атакуем спортсмена как личность, вместо того чтобы обсуждать их способности или достижения», – заявил бывший баскетболист в подкасте .

«Вынужден не согласиться. Всю мою карьеру я следовал основному правилу, которое позволило мне сохранить и укрепить взаимоотношения с другими людьми в индустрии.

Твоя личная жизнь – это твое дело, истории из нее можешь выставить на всеобщее обозрение только ты сам. Но профессиональная деятельность, которая связана с выступлениями перед широкой публикой, является предметом разбора и обсуждения. Если я говорю, что баскетболист играл как мусор, это не значит, что он плохой человек. Это значит, что он был плох на площадке», – ответил ему эксперт ESPN.