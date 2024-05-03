Стивен Эй Смит: «Бакс» следует обменять Дэмиана Лилларда»

Стивен Эй Смит считает, что «Бакс» стоит обменять Дэмиана Лилларда в межсезонье.

«Я считаю, что им следует обменять .

Я понимаю, что это будет очень сложно сделать. Я нисколько не подвергаю сомнению его величие. Когда Дэмиан Лиллард здоров, я верю в этого брата. Мне плевать, сколько ему платят в сегодняшней экономике . Я считаю, что он потрясающий, я верю в него.

Но есть две вещи, которые приходят на ум, когда речь идет о Дэмиане Лилларде и о том, почему я сказал то, что только что сказал. Во-первых, «Бакс» не молоды. Дэмиану 34, Яннису 30. Они становятся старше, у них нет свободных агентов, и они приближаются к налогу на роскошь. Их маневренность ограничена.

Во-вторых, и я это не выдумываю, Дэмиан Лиллард официально говорил о том, что жить в немного тяжело. Очевидно, «Бакс» не были его предпочтительным вариантом. Он хотел перейти в «Майами», – сказал эксперт ESPN.