«Он преуспел так, как ни один другой игрок». Джулиус Ирвинг считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком в истории НБА

Теги Майкл Джордан НБА Карим Абдул-Джаббар Джулиус Ирвинг Баскетбол

Джулиус Ирвинг считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком в истории НБА.

«На всех уровнях – в школе, в университете и как профессионал – Карим преуспел так, как не преуспел ни один другой игрок. Это мое мнение.

Майкл Джордан был великолепен. Он был потрясающим. Но, возможно, он не делал партнеров по команде лучше, как это делал Карим. Безусловно, он был выдающимся игроком, особенно учитывая период, когда он играл в НБА. Он играл в очень трудные времена – много силовой борьбы, попытки вывести тебя из строя, изнуряющие тренировки. Они играли против «Детройта».

Неважно, какое мороженое ты любишь, клубничное, шоколадное, ванильное, банановое. И Карим, и Майкл – это мороженое», – сказал легендарный игрок НБА.

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13 комментариев
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Ляпнуть что 23ий не делал партнеров лучше, это такое же как ляпнуть что 99ый не делал партнеров лучше. Без 23 большинство из них остались бы крепкими середнняками
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+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Лучший тот, этот, это вкусовщина и только.
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Великих много, величайший один!!!
Мы все прекрасно знаем кто реальный Goat, просто молодняк сейчас защищает своих любимчиков
+2
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+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Выдал базу...
...неадекватов
+5
-4
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Как обычно язык фактов
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-1
+1
Ответ Daff Rogers
Выдал базу... ...неадекватов
так он первейший неадекват после фразы: без Пипена...
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Сейчас, доктор, Вам объяснят, кто на самом деле великий)
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Чтож ваш король то не смог хотя бы раз, за куда более прдолжительную карьеру, сделать то что Майкл делал 4 раза. И, к слову, в истории НБА это делалось всего 4 раза. Кто делал это 4 раза, думаю догадаетесь сами🤭
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