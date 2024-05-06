«Он преуспел так, как ни один другой игрок». Джулиус Ирвинг считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком в истории НБА

Джулиус Ирвинг считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком в истории НБА.

«На всех уровнях – в школе, в университете и как профессионал – Карим преуспел так, как не преуспел ни один другой игрок. Это мое мнение.

был великолепен. Он был потрясающим. Но, возможно, он не делал партнеров по команде лучше, как это делал Карим. Безусловно, он был выдающимся игроком, особенно учитывая период, когда он играл в НБА. Он играл в очень трудные времена – много силовой борьбы, попытки вывести тебя из строя, изнуряющие тренировки. Они играли против «Детройта».

Неважно, какое мороженое ты любишь, клубничное, шоколадное, ванильное, банановое. И Карим, и Майкл – это мороженое», – сказал легендарный игрок .