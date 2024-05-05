Чемпионат Франции. «Монако» – «Шоле», «Виллербан» сыграет с «Ле-Портелем»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Шоле Лимож Монако Ле-Портель Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Шоле», «Виллербан» дома сыграет с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Шоле
Дата проведения
5 мая, 17.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Ле-Ман – Лимож
Дата проведения
5 мая, 20.00, «Antarès»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Ле-Портель
Дата проведения
5 мая, 20.05, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 26-7, Бурк – 24-9, Виллербан – 23-9, Нантер – 19-14, Ле-Портель – 17-15, Лимож – 16-16, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 15-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, Ле-Ман – 14-18,  Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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