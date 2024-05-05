Чемпионат Франции. «Монако» – «Шоле», «Виллербан» сыграет с «Ле-Портелем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Монако» примет «Шоле», «Виллербан» дома сыграет с «Ле-Портелем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 мая, 17.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 5 мая, 20.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 5 мая, 20.05, «Астробаль»
Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 26-7, Бурк – 24-9, Виллербан – 23-9, Нантер – 19-14, Ле-Портель – 17-15, Лимож – 16-16, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 15-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, Ле-Ман – 14-18, Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.