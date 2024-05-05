Чемпионат Франции. «Монако» – «Шоле», «Виллербан» сыграет с «Ле-Портелем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

« » примет «Шоле», « » дома сыграет с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 26-7, Бурк – 24-9, Виллербан – 23-9, Нантер – 19-14, Ле-Портель – 17-15, – 16-16, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 15-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, – 14-18, Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.