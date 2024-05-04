Расселл Уэстбрук должен будет принять решение по продолжению сотрудничества с «Клипперс»
Расселл Уэстбрук может закончить выступление за «Клипперс».
Двухлетний контракт защитника включает опцию игрока на второй год сотрудничества. Уэстбрук может заработать 4 миллиона за сезон-2024/25, если примет положительное решение.
Уэстбрук потерял место стартового разыгрывающего в ноябре 2023 года после прихода в клуб Джеймса Хардена. По сообщениям источников внутри команды, президенту Лоуренсу Фрэнку пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить защитника выходить со скамейки запасных, что осталось за кадром публичных процессов «Клипперс».
Уэстбрук провел 68 игр за команду из Лос-Анджелеса в регулярном чемпионате. На его счету 11,1 очка, 5 подборов и 4,5 передачи в среднем при 45,4% с игры, 27,3% трехочковых и 68,8% штрафных.
На самом деле даже жалко Рассела, классный он персонаж, хороший парень, профессионал, но упертый до одури.