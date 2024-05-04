Расселл Уэстбрук должен будет принять решение по продолжению сотрудничества с «Клипперс»

Расселл Уэстбрук может закончить выступление за «Клипперс».

Двухлетний контракт защитника включает опцию игрока на второй год сотрудничества. Уэстбрук может заработать 4 миллиона за сезон-2024/25, если примет положительное решение.

потерял место стартового разыгрывающего в ноябре 2023 года после прихода в клуб . По сообщениям источников внутри команды, президенту Лоуренсу Фрэнку пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить защитника выходить со скамейки запасных, что осталось за кадром публичных процессов « ».

Уэстбрук провел 68 игр за команду из Лос-Анджелеса в регулярном чемпионате. На его счету 11,1 очка, 5 подборов и 4,5 передачи в среднем при 45,4% с игры, 27,3% трехочковых и 68,8% штрафных.