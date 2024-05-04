ACB. «Обрадойро» – «Андорра», «Валенсия» сыграет с «Ховентудом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Обрадойро» примет «Андорру», «Валенсия» дома сыграет с «Ховентудом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 мая, 19.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Реал – 26-5, Уникаха – 25-6, Барселона – 21-10, Гран-Канария – 20-11, Мурсия – 20-11, Тенерифе – 20-11, Валенсия – 19-12, Манреса – 18-13, Баскония – 17-14, Ховентуд – 15-16, Бильбао – 13-18, Андорра – 12-19, Сарагоса – 11-20, Жирона – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, Обрадойро – 8-23, Паленсия – 5-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.