ACB. «Обрадойро» – «Андорра», «Валенсия» сыграет с «Ховентудом»

Теги результаты Ховентуд чемпионат Испании Валенсия Бильбао Обрадойро Андорра Паленсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Обрадойро» примет «Андорру», «Валенсия» дома сыграет с «Ховентудом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бильбао – Паленсия
Дата проведения
4 мая, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Валенсия – Ховентуд
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Обрадойро – Андорра
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 26-5, Уникаха – 25-6, Барселона – 21-10, Гран-Канария – 20-11, Мурсия – 20-11, Тенерифе – 20-11, Валенсия – 19-12, Манреса – 18-13, Баскония – 17-14, Ховентуд – 15-16, Бильбао – 13-18, Андорра – 12-19, Сарагоса – 11-20, Жирона – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, Обрадойро – 8-23, Паленсия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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