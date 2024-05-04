ACB. «Обрадойро» – «Андорра», «Валенсия» сыграет с «Ховентудом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Обрадойро» примет «Андорру», «Валенсия» дома сыграет с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Андорра Дата проведения 4 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 26-5, Уникаха – 25-6, Барселона – 21-10, Гран-Канария – 20-11, Мурсия – 20-11, Тенерифе – 20-11, – 19-12, Манреса – 18-13, Баскония – 17-14, Ховентуд – 15-16, – 13-18, – 12-19, Сарагоса – 11-20, Жирона – 11-20, Гранада – 9-22, Бреоган – 9-22, – 8-23, Паленсия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.