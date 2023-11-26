ACB. «Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом» и другие результаты

Теги результаты Ховентуд Уникаха чемпионат Испании Валенсия Гранада Бильбао Мурсия Обрадойро Паленсия Баскетбол

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Паленсия – Валенсия 77:101 (20:25, 27:31, 17:26, 13:19)
Дата проведения
25 ноября, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча
Паленсия
ван дер Вюрст де Врис (20 + 7 передач + 6 потерь), Бените (16), Пасечник (13), Ortega Soriano (5), Уиттингтон (0) – старт; N'Diaye (8), Франке (7), Б. Браун (4), Haarms (4), Nkongolo Kamba (0), Убаль (0).
Валенсия
Дэвис (16), Джонс (13), Пуэрто (12), Инглис (5), Лопес-Аростеги (4) – старт; Робертсон (16), Харпер (14), Руверс (11), Оджелей (8), Прадилья (2), Феррандо (0), Клавер (0).

Обрадойро – Гранада 77:94 (15:24, 25:19, 24:29, 13:22)
Дата проведения
25 ноября, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча
Обрадойро
Пустовой (14), Т.Скрабб (13), Сурбригген (6), Ховард (5), Тинкл (4) – старт; Суарес (9), Блажевич (9), Kovliar (5), Муньос (5), Баджим (5), Герреро (2), Фигерас (0).
Гранада
Коста (24), Читэм (20), Фелисио (13), Томассон (10 + 6 передач), Томас (6) – старт; Крэмер (12), К. Диас (4), Ириарте (3), Кайрис (2), Martínez Díaz (0).

Мурсия – Ховентуд 105:73 (29:20, 24:15, 30:15, 22:23)
Дата проведения
25 ноября, 22.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча
Мурсия
Слива (20), Хакансон (15 + 7 передач), Биргандер (15 + 12 подборов), Эннис (13), Куруц (11) – старт; Радович (9), Сент-Рос (8), Йелинек (6), Копэйн (5), Дианье (3), Фальк (0), Сако (0).
Ховентуд
Черри (14), Бускетс (14), Фелис (11 + 6 потерь), Томас (10), Томич (2 + 5 потерь) – старт; Кук (10), Родригес (6), Рибас (3), Ružić (2), Краг (1), de Oliveira Santos Prey (0).

Бильбао – Уникаха 43:67 (13:19, 13:27, 11:5, 6:16)
Дата проведения
25 ноября, 22.45, «Бильбао Арена»
Онлайн матча
Бильбао
Ренфро (10), Кулламяэ (10), Хлинасон (4), Цалбурис (2), Рабаседа (0) – старт; Пантцар (6), Киллиа-Джонс (6), Рейес (3), Смит (2), Андерссон (0), Де Риддер (0).
Уникаха
Озетковски (15), Джедович (8), Перри (7), Кравиш (4), Баррейро (2) – старт; Томас (8), Калиноски (7), Сима (6), Тэйлор (5), Эджим (4), Сен-Супери (1), Диас (0).

Положение команд: Реал – 9-1,  Валенсия – 8-3, Уникаха – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 7-3, Гран-Канария – 6-4, Жирона – 6-4, Манреса – 6-4, Тенерифе – 5-5, Баскония – 5-5, Ховентуд – 5-6, Андорра – 4-6, Бильбао – 4-7, Обрадойро – 4-7, Сарагоса – 3-7, Гранада – 3-8, Бреоган – 2-8, Паленсия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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