ACB. «Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом» и другие результаты

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 9-1, – 8-3, – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 7-3, Гран-Канария – 6-4, Жирона – 6-4, Манреса – 6-4, Тенерифе – 5-5, Баскония – 5-5, Ховентуд – 5-6, Андорра – 4-6, Бильбао – 4-7, Обрадойро – 4-7, Сарагоса – 3-7, Гранада – 3-8, Бреоган – 2-8, Паленсия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.