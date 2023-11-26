ACB. «Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом» и другие результаты
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.
«Валенсия» в гостях разгромила «Паленсию», «Мурсия» взяла верх над «Ховентудом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Паленсия
- ван дер Вюрст де Врис (20 + 7 передач + 6 потерь), Бените (16), Пасечник (13), Ortega Soriano (5), Уиттингтон (0) – старт; N'Diaye (8), Франке (7), Б. Браун (4), Haarms (4), Nkongolo Kamba (0), Убаль (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Обрадойро
- Пустовой (14), Т.Скрабб (13), Сурбригген (6), Ховард (5), Тинкл (4) – старт; Суарес (9), Блажевич (9), Kovliar (5), Муньос (5), Баджим (5), Герреро (2), Фигерас (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Palacio Municipal De Deportes»
- Мурсия
- Слива (20), Хакансон (15 + 7 передач), Биргандер (15 + 12 подборов), Эннис (13), Куруц (11) – старт; Радович (9), Сент-Рос (8), Йелинек (6), Копэйн (5), Дианье (3), Фальк (0), Сако (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Бильбао Арена»
- Бильбао
- Ренфро (10), Кулламяэ (10), Хлинасон (4), Цалбурис (2), Рабаседа (0) – старт; Пантцар (6), Киллиа-Джонс (6), Рейес (3), Смит (2), Андерссон (0), Де Риддер (0).
Положение команд: Реал – 9-1, Валенсия – 8-3, Уникаха – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 7-3, Гран-Канария – 6-4, Жирона – 6-4, Манреса – 6-4, Тенерифе – 5-5, Баскония – 5-5, Ховентуд – 5-6, Андорра – 4-6, Бильбао – 4-7, Обрадойро – 4-7, Сарагоса – 3-7, Гранада – 3-8, Бреоган – 2-8, Паленсия – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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