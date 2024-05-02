Обозреватель Дэн Ли Батард: «Окно возможностей Джимми Батлера в «Майами» закрылось»
Дэн Ли Батард заявил, что «Селтикс» закрыли окно Джимми Батлера в «Майами».
«Если Тайлер Хирро не вырастет в такого игрока, как Тайриз Макси, очевидно, что игрок, которого вы должны получить за 35-летнего Джимми Батлера, должен быть лучше, чем Джимми Батлер. Если он будет стареть здесь, то он будет делать это не как лидер команды.
Если вы два сезона подряд выходили в плей-офф с 8-м номером посева, а затем выигрывали конференцию, вы добивались гораздо большего, чем можете предложить. Окно возможностей только что закрылось. Окно Батлера только что закрылось. И клуб должен видеть это на два года раньше, чем вижу я. «Селтикс» только что закончили «Хит», – сказал спортивный обозреватель.
Что финал с Лал без шансов
Что финал с Денвером без шансов.