Обозреватель Дэн Ли Батард: «Окно возможностей Джимми Батлера в «Майами» закрылось»

Дэн Ли Батард заявил, что «Селтикс» закрыли окно Джимми Батлера в «Майами».

«Если Тайлер Хирро не вырастет в такого игрока, как Тайриз Макси, очевидно, что игрок, которого вы должны получить за 35-летнего , должен быть лучше, чем Джимми Батлер. Если он будет стареть здесь, то он будет делать это не как лидер команды.

Если вы два сезона подряд выходили в плей-офф с 8-м номером посева, а затем выигрывали конференцию, вы добивались гораздо большего, чем можете предложить. Окно возможностей только что закрылось. Окно Батлера только что закрылось. И клуб должен видеть это на два года раньше, чем вижу я. «Селтикс» только что закончили «Хит», – сказал спортивный обозреватель.