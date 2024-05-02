Обозреватель Дэн Ли Батард: «Окно возможностей Джимми Батлера в «Майами» закрылось»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Дэн Ли Батард заявил, что «Селтикс» закрыли окно Джимми Батлера в «Майами».

«Если Тайлер Хирро не вырастет в такого игрока, как Тайриз Макси, очевидно, что игрок, которого вы должны получить за 35-летнего Джимми Батлера, должен быть лучше, чем Джимми Батлер. Если он будет стареть здесь, то он будет делать это не как лидер команды.

Если вы два сезона подряд выходили в плей-офф с 8-м номером посева, а затем выигрывали конференцию, вы добивались гораздо большего, чем можете предложить. Окно возможностей только что закрылось. Окно Батлера только что закрылось. И клуб должен видеть это на два года раньше, чем вижу я. «Селтикс» только что закончили «Хит», – сказал спортивный обозреватель.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда оно открывалось?
Что финал с Лал без шансов
Что финал с Денвером без шансов.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий