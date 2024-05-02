Джимми Батлер этим летом будет добиваться максимального продления контракта с «Майами» – 113 млн за 2 года

Теги Джимми Батлер Баскетбол

Джимми Батлер рассчитывает подписать максимальное продление контракта с «Хит».

По словам источника в лиге, Батлер, которому 14 сентября исполнится 35 лет, в это межсезонье будет добиваться от «Майами» максимального продления контракта на два года и сумму около 113 миллионов долларов.

Продление на три года и 146,4 миллиона долларов, которое Батлер подписал с «Хит» в межсезонье 2021 года, включает гарантированную зарплату в размере 48,8 миллиона на следующий сезон и опцию игрока на 52,4 миллиона долларов на сезон-2025/26.

Продление, которого добивается Батлер, заменит его опцию на сезон-2025/26 и начнется в этом сезоне.

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8 комментариев
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Ответ Yusif Huseyinov
Возомнил себя каким то альфой , на деле никуда ни одну команду не выводил 🤷🏻
А есть ещё куда выводить, если в финале НБА он был два раза?
+5
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+5
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Главный балабол планеты ака Я принесу Майами чемпионство ака максималочку мне за мои хрустальные навыки
категорически не согласен. КАТЕГОРИЧЕСКИ
+6
-2
+4
Главный балабол планеты ака Я принесу Майами чемпионство ака максималочку мне за мои хрустальные навыки
+10
-8
+2
Ответ володька трынкин
категорически не согласен. КАТЕГОРИЧЕСКИ
это нормально. я сам с собой даже не согласен. мне нравится (нравился?) джимми, но он только балаболит уже пару лет без какого-либо результата
+2
0
+2
То есть это будет просто плата за то, чтобы Джимми не взял опцию через год? Ну пусть берет, кто ему через год даст 50+ мультов на рынке? Не думаю, что Хит поведутся на этот блеф.
+1
0
+1
чувак играет нормально 5 игр в году. дайте продление)
+1
-1
0
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Главный балабол планеты ака Я принесу Майами чемпионство ака максималочку мне за мои хрустальные навыки
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Ответ Sleeem Cold
Комментарий удален модератором
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