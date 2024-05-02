Джимми Батлер этим летом будет добиваться максимального продления контракта с «Майами» – 113 млн за 2 года

Джимми Батлер рассчитывает подписать максимальное продление контракта с «Хит».

По словам источника в лиге, Батлер, которому 14 сентября исполнится 35 лет, в это межсезонье будет добиваться от «Майами» максимального продления контракта на два года и сумму около 113 миллионов долларов.

Продление на три года и 146,4 миллиона долларов, которое Батлер подписал с «Хит» в межсезонье 2021 года, включает гарантированную зарплату в размере 48,8 миллиона на следующий сезон и опцию игрока на 52,4 миллиона долларов на сезон-2025/26.

Продление, которого добивается Батлер, заменит его опцию на сезон-2025/26 и начнется в этом сезоне.