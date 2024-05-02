Винс Хантер – лучший обороняющийся игрок сезона Лиги ВТБ-2023/24

Теги Зенит Баскетбол - видео Баскетбол - фото Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Винс Хантер признан лучшим обороняющимся игроком Лиги ВТБ в сезоне-2023/24.

Центровой «Зенита» провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набирая в среднем 13,0 очка (62,7% с игры, 70,4% с линии штрафных), 5,9 подбора, 1,6 перехвата, и 0,7 блокшота при средней эффективности 17,9 балла.

Хантер занял шестое место в лиге по количеству перехватов в среднем за встречу. Также американец стал третьим среди центровых по среднему коэффициенту полезности в сезоне. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий