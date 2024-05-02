Винс Хантер – лучший обороняющийся игрок сезона Лиги ВТБ-2023/24

Винс Хантер признан лучшим обороняющимся игроком Лиги ВТБ в сезоне-2023/24.

Центровой « » провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набирая в среднем 13,0 очка (62,7% с игры, 70,4% с линии штрафных), 5,9 подбора, 1,6 перехвата, и 0,7 блокшота при средней эффективности 17,9 балла.

занял шестое место в лиге по количеству перехватов в среднем за встречу. Также американец стал третьим среди центровых по среднему коэффициенту полезности в сезоне.