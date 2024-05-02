Сергей Кущенко: «Парма» бездарно проиграла перед болельщиками»

Теги Сергей Кущенко Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Сергей Кущенко назвал бездарным выступление «Пармы» в плей-офф Лиги ВТБ.

«От «Пармы» и «Енисея», конечно, ждали большего в плей-офф, но они не сделали таких шагов, как «Уралмаш», и остались на уровне «регулярки». В регулярном сезоне они, конечно, удивили, но оказались не готовы к плей-офф.

«Парма» в плей-офф словно была разобрана, и даже домашняя поляна не помогла. Бездарно проиграла перед болельщиками, но главное – пропал баскетбол. В причинах еще предстоит разбираться менеджменту клуба», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

«Парма» проиграла в четвертьфинальной серии «Локомотиву-Кубань» со счетом 0-3.

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1 комментарий
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Как можно сказать про Енисей с двумя матчами из трех, закончившимися в клатче, что он оказался не готов к плей-офф, не понимаю. Плюс новый главный у армейцев явно изменил их игру и психологию.
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