Сергей Кущенко: «Парма» бездарно проиграла перед болельщиками»

Сергей Кущенко назвал бездарным выступление «Пармы» в плей-офф Лиги ВТБ.

«От «Пармы» и «Енисея», конечно, ждали большего в плей-офф, но они не сделали таких шагов, как «Уралмаш», и остались на уровне «регулярки». В регулярном сезоне они, конечно, удивили, но оказались не готовы к плей-офф.

« » в плей-офф словно была разобрана, и даже домашняя поляна не помогла. Бездарно проиграла перед болельщиками, но главное – пропал баскетбол. В причинах еще предстоит разбираться менеджменту клуба», – сказал президент лиги ВТБ.

«Парма» проиграла в четвертьфинальной серии «Локомотиву-Кубань» со счетом 0-3.