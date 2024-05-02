Джо Маззулла: «Одной из основных задач перед сезоном было научиться выигрывать матчи разными способами»

Джо Маззулла рассказал о подготовке «Бостона» к плей-офф.

«Одной из основных задач перед сезоном было научиться выигрывать матчи разными способами. В разных составах. Даже когда был здоров, мы иногда играли в маленькую пятерку, или, наоборот, с двумя большими. Необходимо отработать несколько вариантов, чтобы можно было войти в плей-офф, имея разные способы противодействия различным противниками.

Нам удалось проделать эту работу благодаря вниманию к деталями и тому, что наши парни поверили в необходимость отработки различных взаимодействий и ротаций. Это показатель их взросления и опытности», – прокомментировал главный тренер «Селтикс» игру своей команды.

« » одержал победу над « » в пятом матче серии (118:84, 4-1) и вышел во второй раунд плей-офф.