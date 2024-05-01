Эксперт Крис Бруссард: «Если «Наггетс» выиграют чемпионат в этом году, Джамал Мюррэй попадет в Зал славы»

Крис Бруссард считает, что Джамал Мюррэй может стать членом Зала славы.

«Я не считаю суперзвездой. Но самое странное, что, если «Наггетс» выиграют чемпионат в этом году, он попадет в Зал славы.

Одна из причин, почему он до сих пор не играл в Матче всех звезд – он был травмирован. Вторая причина – на Западе полно защитников. Он является игроком уровня Матча звезд, это всем известно.

Но вот что мне нравится. Если не знаете историю, вы даже не поймете, что он травмирован. Он не кривился, не хромал, как это делают многие игроки: «О, мне так больно, поэтому я мажу по кольцу». Парень – настоящий баскетболист», – сказал известный спортивный эксперт.