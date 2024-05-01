Эксперт Крис Бруссард: «Если «Наггетс» выиграют чемпионат в этом году, Джамал Мюррэй попадет в Зал славы»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Зал славы Джамал Мюррэй Крис Бруссард Баскетбол

Крис Бруссард считает, что Джамал Мюррэй может стать членом Зала славы.

«Я не считаю Джамал Мюррэя суперзвездой. Но самое странное, что, если «Наггетс» выиграют чемпионат в этом году, он попадет в Зал славы.

Одна из причин, почему он до сих пор не играл в Матче всех звезд – он был травмирован. Вторая причина – на Западе полно защитников. Он является игроком уровня Матча звезд, это всем известно.

Но вот что мне нравится. Если не знаете историю, вы даже не поймете, что он травмирован. Он не кривился, не хромал, как это делают многие игроки: «О, мне так больно, поэтому я мажу по кольцу». Парень – настоящий баскетболист», – сказал известный спортивный эксперт.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он немного не стабилен , но клатчер конечно и если возьмёт ещё одну гайку, то в зале однозначно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий