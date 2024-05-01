Зак Лавин восстанавливается после травмы с опережением графика

Зак Лавин намерен вернуться в строй раньше установленного срока.

Атакующий защитник « » планирует возобновить тренировки на площадке через 3 месяца после операции, чтобы провести относительно нормальное межсезонье, сообщает NBC Sports Chicago со ссылкой на источники.

в феврале перенес операцию на правой стопе. Изначально было объявлено, что восстановление займет от 4 до 6 месяцев.

«Причина в том, что он не ждет, когда срастется кость. Во время операции удалили отколовшийся кусок кости. По сути, он лечит мягкие ткани вокруг сухожилия», – пишет издание.