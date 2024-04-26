Amazon Prime Video и НБА близки к подписанию соглашения по правам на трансляции матчей лиги

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

По сообщению The Athletic НБА близка к заключению контракта с Amazon Prime Video.

Стороны обговаривают ключевые аспекты сделки, которая позволит Amazon стать одним из ключевых партнеров в показах матчей лиги. По ожиданиям источников, финальная версия контракта может быть подписана на срок от 10 лет с началом в сезоне-2025/26.

Права могут включать в себя значительный пакет игр регулярного сезона и плей-офф, возможно с учетом ряда матчей из финалов конференций.

 

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