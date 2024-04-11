Адам Сильвер: «Воодушевлен уровнем конкуренции»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Адам Сильвер прокомментировал близкое завершение регулярного чемпионата.

Комиссионер лиги выразил удовлетворение соревновательным процессом в финальной стадии турнира.

«Воодушевлен уровнем конкуренции.

Вот что мне нравится в настоящей лиге из тридцати команд. Игроки и клубы должны оцениваться по качеству команд, которые им удалось собрать, и их успеху на площадке.

Я не против династий. Но если уж они создаются, то должны делать это в условиях равных возможностей, в том или ином виде. Где команды хорошо работают на драфте, развивают своих игроков, правильно ведут себя на рынке, но оперируют приблизительно одинаковым количеством игровых фишек.

Мы все еще далеки от идеала, но видим положительный прогресс», – заключил Сильвер на пресс-конференции после двухдневного собрания Совета управляющих лиги.

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