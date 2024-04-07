Миленко Богичевич: «Были определенные проблемы и с подборами, и с трехочковыми»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич назвал причины поражения «Автодора» от «Самары» – 71:86.

«Прежде всего, поблагодарю наших болельщиков: очень приятно, что они приехали. Жаль, что мы не смогли показать перед ними ту игру, которую хотелось бы.

У нас были определенные проблемы и с подборами, и с трехочковыми, хотя отрезками показывали очень хорошую игру, особенно в первой четверти, во второй и третьей. Но не хватило каких-то элементов. «Самаре» удачи, а мы будем готовиться дальше», – сказал главный тренер «Автодора».

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