Кубок ФИБА-Европа. «Хемниц 99» обыграл «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал чемпионом

Теги результаты Кубок ФИБА-Европа Бахчешехир Хемниц 99 Баскетбол

Сегодня в Стамбуле состоялся ответный матч финала Кубка ФИБА-Европа.

Немецкий «Хемниц 99» обыграл турецкий «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал победителем Кубка ФИБА-Европа.

Кубок ФИБА-Европа

Финал

Второй матч

Бахчешехир Турция – Хемниц 99 Германия – 105:95 ОТ (18:19, 37:19, 12:29, 28:17, 10:11)

БАХЧЕШЕХИР: Бутсиеле (24 + 6 подборов), Келл (21), Тэйлор (20 + 5 передач).

ХЕМНИЦ: Каджами-Кин (29), Крубалли (12), Ван Бек, Лансдаун (оба – 10).

Первый матч – 74:85

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