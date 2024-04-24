Кубок ФИБА-Европа. «Хемниц 99» обыграл «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал чемпионом

Сегодня в Стамбуле состоялся ответный матч финала Кубка ФИБА-Европа.

Немецкий «Хемниц 99» обыграл турецкий «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал победителем Кубка ФИБА-Европа.

Финал

Второй матч

Бахчешехир Турция – Хемниц 99 Германия – 105:95 ОТ (18:19, 37:19, 12:29, 28:17, 10:11)

: Бутсиеле (24 + 6 подборов), Келл (21), Тэйлор (20 + 5 передач).

ХЕМНИЦ: Каджами-Кин (29), Крубалли (12), Ван Бек, Лансдаун (оба – 10).

Первый матч – 74:85