Кубок ФИБА-Европа. «Хемниц 99» обыграл «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал чемпионом
Сегодня в Стамбуле состоялся ответный матч финала Кубка ФИБА-Европа.
Немецкий «Хемниц 99» обыграл турецкий «Бахчешехир» по сумму двух матчей и стал победителем Кубка ФИБА-Европа.
Финал
Второй матч
Бахчешехир Турция – Хемниц 99 Германия – 105:95 ОТ (18:19, 37:19, 12:29, 28:17, 10:11)
БАХЧЕШЕХИР: Бутсиеле (24 + 6 подборов), Келл (21), Тэйлор (20 + 5 передач).
ХЕМНИЦ: Каджами-Кин (29), Крубалли (12), Ван Бек, Лансдаун (оба – 10).
Первый матч – 74:85