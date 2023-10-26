Уилли Коули-Стайн сделал 20 подборов в матче с «Геттингеном» и установил рекорд Кубка ФИБА-Европа

Теги Варезе Геттинген Уилли Коули-Стайн Кубок ФИБА-Европа Баскетбол

Экс-игрок НБА Уилли Коули-Стайн установил новый рекорд Кубка ФИБА-Европа по подборам в одном матче.

Выступающий за «Варезе» американец сделал 20 подборов, обновив предыдущий лучший результат, который покорялся семи баскетболистам.

Он также набрал 18 очков (8 из 11 с игры), но итальянский клуб потерпел поражение от Геттингена (79:91).

Коули-Стайн заключил контракт с «Варезе» этим летом на 200 000 долларов.

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3 комментария

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Александр
Ответ Alex_Polishchuk
Чувак за свою недокарьеру в НБА заработал 26 млн долларов, а сейчас играет за 200 тыс. Серьезный даунгрейд конечно
Всяко больше, чем какой-нибудь детский тренер. Вариантов не то чтобы много.
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