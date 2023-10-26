Уилли Коули-Стайн сделал 20 подборов в матче с «Геттингеном» и установил рекорд Кубка ФИБА-Европа
Экс-игрок НБА Уилли Коули-Стайн установил новый рекорд Кубка ФИБА-Европа по подборам в одном матче.
Выступающий за «Варезе» американец сделал 20 подборов, обновив предыдущий лучший результат, который покорялся семи баскетболистам.
Он также набрал 18 очков (8 из 11 с игры), но итальянский клуб потерпел поражение от Геттингена (79:91).
Коули-Стайн заключил контракт с «Варезе» этим летом на 200 000 долларов.
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