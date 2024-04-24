Скотти Уилбекин травмировал колено в 1-м матче против «Монако»
Звезда «Фенербахче» Скотти Уилбекин травмировался в 1-м матче серии с «Монако».
Разыгрывающий турецкой команды травмировал правое колено и провел третью четверть на скамейке запасных, прикладывая лед к ноге. Позже он попытался возобновить игру, но был вынужден вернуться на скамейку запасных.
«Фенербахче» победил «Монако» в овертайме со счетом 95:91 и повел 1-0 в серии плей-офф Евролиги.
Уилбекин набрал 7 очков за 12 минут и 39 секунд на паркете.