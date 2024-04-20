Док Риверс: «Все еще надеемся, что Яннис будет готов к началу серии»

Теги травмы Док Риверс Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Док Риверс не исключает, что Яннис Адетокумбо вернется в ближайшее время.

Форвард «Бакс» восстанавливается после травмы голени. По слухам, процесс реабилитации может занять от двух до четырех недель.

Главный тренер «Милуоки» не торопится исключать участие Янниса в первых матчах противостояния с «Индианой».

«Пока не знаю. Мы все еще надеемся. 

Яннис пока ничего не делает на тренировках. Выпустили бы мы его? Да, мы бы это сделали. По-прежнему нет уверенности, как все сложится», – заявил Риверс.

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4 комментария
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С таким тренером что с Янисом, что без разница не большая :)
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Вперед Иноходцы!!! За титулом!!!
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У вас есть Дэйм Долла Лиллард
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С Доком и выход Янниса не поможет
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