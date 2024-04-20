Док Риверс: «Все еще надеемся, что Яннис будет готов к началу серии»

Док Риверс не исключает, что Яннис Адетокумбо вернется в ближайшее время.

Форвард «Бакс» восстанавливается после травмы голени. По слухам, процесс реабилитации может занять от двух до четырех недель.

Главный тренер « » не торопится исключать участие в первых матчах противостояния с «Индианой».

«Пока не знаю. Мы все еще надеемся.

Яннис пока ничего не делает на тренировках. Выпустили бы мы его? Да, мы бы это сделали. По-прежнему нет уверенности, как все сложится», – заявил .