Док Риверс: «Все еще надеемся, что Яннис будет готов к началу серии»
Док Риверс не исключает, что Яннис Адетокумбо вернется в ближайшее время.
Форвард «Бакс» восстанавливается после травмы голени. По слухам, процесс реабилитации может занять от двух до четырех недель.
Главный тренер «Милуоки» не торопится исключать участие Янниса в первых матчах противостояния с «Индианой».
«Пока не знаю. Мы все еще надеемся.
Яннис пока ничего не делает на тренировках. Выпустили бы мы его? Да, мы бы это сделали. По-прежнему нет уверенности, как все сложится», – заявил Риверс.