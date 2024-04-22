Си Джей Макколлум смазал бросок на победу в 1-м матче с «Тандер»

«Оклахома» с победы начала серию против «Нового Орлеана».

На последней минуте «Тандер» вышли вперед благодаря попаданию с фолом от и штрафному – 94:92.

У «Пеликанс» был шанс в последнем владении, но смазал бросок на победу под сирену.