Си Джей Макколлум смазал бросок на победу в 1-м матче с «Тандер»

Теги Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Си Джей Макколлум Шэй Гилджес-Александер Чет Холмгрен Баскетбол

«Оклахома» с победы начала серию против «Нового Орлеана».

На последней минуте «Тандер» вышли вперед благодаря попаданию с фолом от Шэя Гилджес-Александера и штрафному Чета Холмгрена – 94:92.

У «Пеликанс» был шанс в последнем владении, но Си Джей Макколлум смазал бросок на победу под сирену.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Далеко этот молодняк из "Оклы" не пройдёт. 5 минут в концовке: 0 FG. "Пеликанс" в одной атаке умудрились 4 или 5 подборов на чужом щите взять. Холмгрен от Валанчюнаса как кегля отлетает.
"НОП" дурня сваляли, могли спокойно забирать матч. Зачем-то конкурс трёхочковых кирпичей устроили. Бросок Макколлума на победу из-за дуги при -2 как квинтэссенция этого безумия.
+36
-11
+25
Что мешало Лейкерс побеждать в регулярке и сейчас не заниматься вот этими «ах если бы да кабы», «лал бы всех прошли , если бы денвер не попали » и тд
+11
-1
+10
Ответ Consistency
Оклахома должна Поповичу не то, что ящик вина, а винный завод подогнать, его орлы умудрились бросить Лейкерс на Денвер, что - вероятно - позволит этим регулярочным чемпионам заползти хотя бы во второй раунд. И то, со здоровым Зайоном даже во втором раунде были бы сомнения, он краску ЛАЛ шпинатил как бегемот, страшно подумать, что он с этими сухофруктами бы делал. Короче, Денвер их переедет и не поморщится, да и Даллас или Клипперс, если здоровые, должны выкидывать Оклу в шести, хоть они стилистически и удобнее Денвера, Соты и Лейкерс
Хоспаде, да успокойтесь уже все 🤣. Ничего Оклахома никому не должна: ни Лейкерс, ни тем более Поповичу, а Спёрз находятся именно в том месте турнирной таблицы, на которое они на сегодняшний день и наиграли. И неважно КАК, а самое главное ЗАЧЕМ. Это уже рассудит богатая на события история НБА.

И не слишком ли много у тебя этого "бы"? Это что-то из серии: если бы Моцарт не умер в 35 лет, то он бы всю музыку мира написал, включая рэп и техно-поп! Но, к счастью (или к сожалению) история не знает сослагательного наклонения. Да никто с особым остервенением и не ждал (да и до сих пор не ждёт) в этом сезоне от громовых каких-то эпичных подвигов в этом сезоне. Первое место в конфе-то уже воспринимаются каким-то оxрeнительным сном от которого хочется протереть свои глаза. Ну как "не ждёт"... как говорится: надейся на лучшее, но готовься к худшему, и извлекай максимальную пользу из того, что получилось. Так и живём.

P. S. А атмосфера на домашнем стадике Оклы конечно всегда была максимально эпичной и навевает на ностальгию по славным временам, хехе ...
+11
-2
+9
Оклахома должна Поповичу не то, что ящик вина, а винный завод подогнать, его орлы умудрились бросить Лейкерс на Денвер, что - вероятно - позволит этим регулярочным чемпионам заползти хотя бы во второй раунд.

И то, со здоровым Зайоном даже во втором раунде были бы сомнения, он краску ЛАЛ шпинатил как бегемот, страшно подумать, что он с этими сухофруктами бы делал.

Короче, Денвер их переедет и не поморщится, да и Даллас или Клипперс, если здоровые, должны выкидывать Оклу в шести, хоть они стилистически и удобнее Денвера, Соты и Лейкерс
+20
-12
+8
Первая комом, но победа есть победа. Повезло что СиДжей не додумался нарисовать бросок когда в него прыгнул Уоллес)
+7
0
+7
Ответ Ryan T.
Далеко этот молодняк из "Оклы" не пройдёт. 5 минут в концовке: 0 FG. "Пеликанс" в одной атаке умудрились 4 или 5 подборов на чужом щите взять. Холмгрен от Валанчюнаса как кегля отлетает. "НОП" дурня сваляли, могли спокойно забирать матч. Зачем-то конкурс трёхочковых кирпичей устроили. Бросок Макколлума на победу из-за дуги при -2 как квинтэссенция этого безумия.
Он мяч потерял при дриблинге, там других вариантов не было уже.
+8
-2
+6
Ответ AlphaBeast
Он мяч потерял при дриблинге, там других вариантов не было уже.
Он не особо планировал идти внутрь вроде как. Но и игрок с 2 из 7 конечно самая надежная опция в концовке )
+4
0
+4
Ответ norg
Он не особо планировал идти внутрь вроде как. Но и игрок с 2 из 7 конечно самая надежная опция в концовке )
Ну он в прошлой атаке положил сложный мяч, но вроде как он планировал войти внутрь, по крайней мере мне так показалось
+3
0
+3
Смотрел вчера Денвер-Лейкерс, а сегодня концовку этой игры. Господи, как я проклинал Сперс за то, что Денвер не выиграл конфу и Лейкерс не играют с Оклахомой. Я уверен, что с Оклой бы был прошлогодний типичный сценарий и спокойная победа 4-2, а в итоге получаем скорее всего джентльменский( а может даже и нет) свип от Денвера. Понятно, что с Денвером и так бы встретились когда-то, но просто хочется на Брона в плей-офф посмотреть как можно дольше, немного все-таки ему осталось играть.
+9
-9
0
Ответ AaaaRrrr
Первая комом, но победа есть победа. Повезло что СиДжей не додумался нарисовать бросок когда в него прыгнул Уоллес)
Я об этом же подумал. Уоллес очень сильно рисковал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий