Си Джей Макколлум смазал бросок на победу в 1-м матче с «Тандер»
«Оклахома» с победы начала серию против «Нового Орлеана».
На последней минуте «Тандер» вышли вперед благодаря попаданию с фолом от Шэя Гилджес-Александера и штрафному Чета Холмгрена – 94:92.
У «Пеликанс» был шанс в последнем владении, но Си Джей Макколлум смазал бросок на победу под сирену.
"НОП" дурня сваляли, могли спокойно забирать матч. Зачем-то конкурс трёхочковых кирпичей устроили. Бросок Макколлума на победу из-за дуги при -2 как квинтэссенция этого безумия.
И не слишком ли много у тебя этого "бы"? Это что-то из серии: если бы Моцарт не умер в 35 лет, то он бы всю музыку мира написал, включая рэп и техно-поп! Но, к счастью (или к сожалению) история не знает сослагательного наклонения. Да никто с особым остервенением и не ждал (да и до сих пор не ждёт) в этом сезоне от громовых каких-то эпичных подвигов в этом сезоне. Первое место в конфе-то уже воспринимаются каким-то оxрeнительным сном от которого хочется протереть свои глаза. Ну как "не ждёт"... как говорится: надейся на лучшее, но готовься к худшему, и извлекай максимальную пользу из того, что получилось. Так и живём.
P. S. А атмосфера на домашнем стадике Оклы конечно всегда была максимально эпичной и навевает на ностальгию по славным временам, хехе ...
И то, со здоровым Зайоном даже во втором раунде были бы сомнения, он краску ЛАЛ шпинатил как бегемот, страшно подумать, что он с этими сухофруктами бы делал.
Короче, Денвер их переедет и не поморщится, да и Даллас или Клипперс, если здоровые, должны выкидывать Оклу в шести, хоть они стилистически и удобнее Денвера, Соты и Лейкерс