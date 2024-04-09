Виктор Вембаньяма об участии в Олимпийских играх: «Мечта всей жизни»

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА Париж-2024 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма заявил, что с нетерпением ждет Олимпиады в Париже.

«Мы представляем родную страну. Это будет очень важное событие. С нетерпением его жду. Поучаствовать в Олимпийских играх – это действительно моя мечта. Мечта всей жизни. Я хочу извлечь из этого максимум пользы.

Когда я был ребенком, когда только начал заниматься баскетболом, я всегда говорил родителям, что хочу поехать в Рио в 2016 году с баскетбольной сборной. Я немного опоздал. Но ничего страшного», – сказал французский центровой «Сан-Антонио».

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3 комментария
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повезло витьку, что он не русский
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У Франции крепкая команда на Олимпиаду. Сербы и Канада вторые и третьи идут у меня в фаворитах. США естественно первые. Слишком талантливая сборная у них получается, если Леброн, Карри и КД поедут. С ними и вся лига захочит поехать в Париж. Николе сложно будет, как и Луке. В Германию не верю.
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Ответ kost68
повезло витьку, что он не русский
Не надо повсюду нести свои провокации.
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