Виктор Вембаньяма об участии в Олимпийских играх: «Мечта всей жизни»

Виктор Вембаньяма заявил, что с нетерпением ждет Олимпиады в Париже.

«Мы представляем родную страну. Это будет очень важное событие. С нетерпением его жду. Поучаствовать в Олимпийских играх – это действительно моя мечта. Мечта всей жизни. Я хочу извлечь из этого максимум пользы.

Когда я был ребенком, когда только начал заниматься баскетболом, я всегда говорил родителям, что хочу поехать в Рио в 2016 году с баскетбольной сборной. Я немного опоздал. Но ничего страшного», – сказал французский центровой « ».