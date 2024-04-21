Кевин Дюрэнт о трэш-токе от Энтони Эдвардса: «Это просто баскетбол. Часть игры»

Кевин Дюрэнт спокойно воспринял противостояние с Энтони Эдвардсом.

Игроки стали самыми результативными участниками матча « » – « ». «Тимбервулвз» одержали верх со счетом 120:95. попытался раззадорить форварда «Санз» в процессе игры.

«Это просто баскетбол, даже не часть плей-офф, часть игры. Ты ловишь кураж, забрасываешь несколько мячей, тяжелых бросков. И накатывает эйфория. Моя задача в этом случае продолжать усложнять ему жизнь. И если мяч залетает в корзину – переходить к следующему эпизоду.

У него пошла игра, он реализовал несколько возможностей. Мы будем лучше в следующем матче», – пожал плечами .