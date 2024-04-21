Кевин Дюрэнт о трэш-токе от Энтони Эдвардса: «Это просто баскетбол. Часть игры»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Дюрэнт спокойно воспринял противостояние с Энтони Эдвардсом.

Игроки стали самыми результативными участниками матча «Миннесота» – «Финикс». «Тимбервулвз» одержали верх со счетом 120:95. Энтони Эдвардс попытался раззадорить форварда «Санз» в процессе игры.

«Это просто баскетбол, даже не часть плей-офф, часть игры. Ты ловишь кураж, забрасываешь несколько мячей, тяжелых бросков. И накатывает эйфория. Моя задача в этом случае продолжать усложнять ему жизнь. И если мяч залетает в корзину – переходить к следующему эпизоду.

У него пошла игра, он реализовал несколько возможностей. Мы будем лучше в следующем матче», – пожал плечами Дюрэнт.

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14 комментариев
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Вполне достойно, неужели повзрослел
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Ответ Analjinn
Не знаю, обычный кексик со сливом в часть игры и прочее. Нет чтобы разозлиться и на этих эмоциях покарать. Болею офк за финикс в этой серии, но похоже без шансов.
Что показать, он один в атаке и в защите играл, был лучшим на площадке. Тут вопросы как обычно к Букеру, который в этом сезоне в важных матчах исчезает.
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Комментарий скрыт
Уверен ты бы отлично отзащищался против Энта)
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слова не молодого а опытного мужчины!
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КД ты что такое говоришь, тут вон некоторые юзеры заявляют, что так вообще не делается и желают только из-за этого поражения.
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Ответ skreamer
Вполне достойно, неужели повзрослел
Кеша любимый игрок у Эдвардса. Видно было что по игре они оба нормально все воспринимали.
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Ответ Алексей Матыгин
слова не молодого а опытного мужчины!
Я бы даже сказал "старого ниггера" (прим. для редакции Sports.ru - это прямая цитата из соседней новости)
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За Финиксом опыт в данной серии. Нужно сыграть максимум стабильно, и ждать когда дрогнет Миннесота и ее молодой лидер. Это все, что они могут сделать. Потому как они не сильнее, даже наверное Миннесота сильнее. Кто больше стойкости проявит, тот и заберет серию. Ну дальше, в зависимости от соперника.
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Ответ Денис Храпунов
Что показать, он один в атаке и в защите играл, был лучшим на площадке. Тут вопросы как обычно к Букеру, который в этом сезоне в важных матчах исчезает.
Лидерские качества какие-то. Дюрант всю карьеру твердит "я хочу просто играть в баскетбол" - это работает только с Вестбруком/Грином в команде и со стороны выглядит - ну очень печально. Как игрок понятно он топ.
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Эдвардс очень крут. Глоры ГС, налетайте!
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Бедный дюрант, один тащит стритболистов
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