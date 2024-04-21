Майка Нори о «Санз»: «В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара»

Ассистент Майка Нори был доволен игрой «Миннесоты» в матче с «Финиксом».

«Как видите, в плей-офф все по-другому. В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара. Мы не были готовы. Теперь, за исключением первой четверти, мы сделали все, что планировали. Заблокировали трехочковые. Выиграли второстепенные противостояния в быстрых отрывах и очках второго шанса», – прокомментировал ход матча в перерыве помощник главного тренера «Миннесоты».

« » одержала итоговую победу со счетом 120-95 и повела в серии 1-0.

Встречи двух команд в регулярном сезоне окончились со счетом 3-0 в пользу « ».