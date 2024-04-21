Майка Нори о «Санз»: «В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара»
Ассистент Майка Нори был доволен игрой «Миннесоты» в матче с «Финиксом».
«Как видите, в плей-офф все по-другому. В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара. Мы не были готовы. Теперь, за исключением первой четверти, мы сделали все, что планировали. Заблокировали трехочковые. Выиграли второстепенные противостояния в быстрых отрывах и очках второго шанса», – прокомментировал ход матча в перерыве помощник главного тренера «Миннесоты».
«Миннесота» одержала итоговую победу со счетом 120-95 и повела в серии 1-0.
Встречи двух команд в регулярном сезоне окончились со счетом 3-0 в пользу «Финикса».
Тем не менее серия после 0-2 в Денвере вернулась в 2-2 в Финиксе.
Конечно если Букер и Аллен и дальше будут так играть, то дело закончиться свипом.