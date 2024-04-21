Майка Нори о «Санз»: «В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Майка Нори Баскетбол

Ассистент Майка Нори был доволен игрой «Миннесоты» в матче с «Финиксом».

«Как видите, в плей-офф все по-другому. В регулярном сезоне они устроили нам пляж без крема для загара. Мы не были готовы. Теперь, за исключением первой четверти, мы сделали все, что планировали. Заблокировали трехочковые. Выиграли второстепенные противостояния в быстрых отрывах и очках второго шанса», – прокомментировал ход матча в перерыве помощник главного тренера «Миннесоты».

«Миннесота» одержала итоговую победу со счетом 120-95 и повела в серии 1-0.

Встречи двух команд в регулярном сезоне окончились со счетом 3-0 в пользу «Финикса».

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12 комментариев
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Миннесота зонной защитой удушила в атаке Санз. По первому матчу не понятно даже за счет чего может Финикс прибавить, чтобы хотя бы выровнять ситуацию
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В прошлом ПО Денвер был лучше Миннесоты, а Финикс хуже нынешнего.
Тем не менее серия после 0-2 в Денвере вернулась в 2-2 в Финиксе.
Конечно если Букер и Аллен и дальше будут так играть, то дело закончиться свипом.
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Еще не вечер
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Все четко сделали, по сезону не палили наработки, а в ПО вывалили всё разом.
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Ответ MetaPeaceWorld
Миннесота зонной защитой удушила в атаке Санз. По первому матчу не понятно даже за счет чего может Финикс прибавить, чтобы хотя бы выровнять ситуацию
Пропадать открытые броски надо, трёшки 12 открытых в молоко у финикса полетело, Букер и Бил должны набирать 20+ в любом случае. Минесотта выдала максимум, только Конли плохо сыграл в атаке, так что перепады реализации в серии ещё будут.
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ответили любовью без лубриканта
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Ответ denrbw94
Пропадать открытые броски надо, трёшки 12 открытых в молоко у финикса полетело, Букер и Бил должны набирать 20+ в любом случае. Минесотта выдала максимум, только Конли плохо сыграл в атаке, так что перепады реализации в серии ещё будут.
Я только "за". От длинной и захватывающей серии с добротным баскетболом мы - зрители, однозначно в выигрыше)
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Ответ Mikhail Z
Мастерства конечно, по уровню таланта первой 5 им нет равных за исключением Бостона и Денвера:) 4 матча подряд они не смогут играть так плохо, это очевидно, бро!
Возможно, что первый матч в серии - "пристрелочный". Хочется надеяться, что команды ещё порадуют хорошей разнообразной в тактическом и комбинационном плане игрой
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