Артурс Жагарс вернулся на площадку, пропустив шесть месяцев из-за разрыва связки

Артурс Жагарс вернулся на площадку после разрыва связки колена.

Латвийский разыгрывающий сыграл за «Вулвз» в матче регулярного чемпионата литовский лиги против «Преная» (111:79). набрал 5 очков, реализовав 1 из 6 с игры за 11,5 минуты на паркете.

23-летний Жагарс порвал внутреннюю боковую связку в октябре прошлого года за 2 минуты до конца овертайма матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса». Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.

В сентябре разыгрывающий сборной Латвии подписал 3-летний контракт с турецким «Фенербахче». Игрок был отправлен в аренду в литовский «Вулвз».