Генеральный менеджер НБА о драфте-2024: «Абсолютно ужасный драфт»

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Генеральный менеджер одного из клубов НБА поделился мнением о драфте 2024 года.

«Абсолютно ужасный драфт. Нет ни одного парня, который позиционировался бы как лицо клуба, нет никого, кто бы хотя бы выделялся как 1-й пик.

Это такой драфт, из-за которого кого-то увольняют, если он получает выбор под первым номером», – передает слова генерального менеджера одной команды журналист Джефф Гудман.

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10 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
интересно, есть ли корреляция с "зумеры подросли" или же это все же аномалия
В подкасте Реддика и Леброна была мысль , что Стеф изменил игру , но при такой измененной игре IQ сильно просел и не играет такую важную роль , если только в финальной части плей-офф . Вот сейчас на драфты как раз и выходят те, кто вырос на этом переломе в игре, бросай трешки и не думай
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Прести наберет себе звезд с этого ужасного драфта
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+6
Ответ Mr Gendalf
Комментарий скрыт
Колян годом позже был выбран.
+6
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+6
11 лет назад Кливленд выбрал на слабеньком драфте Беннета - одного из лютейших бастов в истории. Возможно и в этом году под первым номером выберут баста. Сильнейший игрок драфта 2013 года Яннис был выбран во второй десятке.
+4
-1
+3
Ответ Mr Gendalf
Я не про год, а про номер драфта и значимость игрока
Ну и сколько мвп было выбрано во втором раунде?
+2
0
+2
интересно, есть ли корреляция с "зумеры подросли" или же это все же аномалия
+3
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Вывод: с этого драфта нужно пытаться набрать не франчайзов, а ролевиков. (Я вам идею выдал, дальше сами).
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"Нет ни одного парня, который позиционировался бы как лицо клуба’
А Джеймс почему не сможет стать лицом любого клуба?
Мы же понимаем, что Брони никому не нужен, как игрок, пикая его, команда выбирает Леброна:)
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