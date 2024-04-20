Генеральный менеджер НБА о драфте-2024: «Абсолютно ужасный драфт»
Генеральный менеджер одного из клубов НБА поделился мнением о драфте 2024 года.
«Абсолютно ужасный драфт. Нет ни одного парня, который позиционировался бы как лицо клуба, нет никого, кто бы хотя бы выделялся как 1-й пик.
Это такой драфт, из-за которого кого-то увольняют, если он получает выбор под первым номером», – передает слова генерального менеджера одной команды журналист Джефф Гудман.
А Джеймс почему не сможет стать лицом любого клуба?
Мы же понимаем, что Брони никому не нужен, как игрок, пикая его, команда выбирает Леброна:)