«Потрясающее мастерство и понимание игры». Сэм Прести в 16 лет советовал «Бостону» начать перестройку и выбрать на драфте Джейсона Кидда

В сети появилось письмо Сэма Прести редактору Boston Globe.

Письмо было написано 10 апреля 1994 года, когда нынешнему генеральному менеджеру «Оклахомы» было 16 лет.

В своем письме Прести советует руководству «Селтикс» немедленно начать перестройку команды, расчистить платежную ведомость и выбрать на драфте Джейсона Кидда.

«У Джейсон Кидда из Калифорнийского университета есть мастерство и настоящее баскетбольное чутье, чтобы стать суперзвездой и спасителем клуба, который испытывает проблемы. Кидд, вероятно, является лучшим распасовщиком на данный момент, хотя учится только на втором курсе. Он обладает потрясающим мастерством, но что еще больше впечатлит тренер и скаутов, это его понимание игры. Редко можно увидеть, чтобы Кидд неправильно использовал время в конце матча, потерял мяч под давлением или принял неправильно решение в быстром отрыве.

Единственная его слабая сторона – это бросок из-за дуги, хотя на втором курсе он существенно улучшил этот показатель.

Последнее, что я хочу сказать, Джейсон Кидд – победитель», – пишет 16-летний .