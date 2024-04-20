«Потрясающее мастерство и понимание игры». Сэм Прести в 16 лет советовал «Бостону» начать перестройку и выбрать на драфте Джейсона Кидда
В сети появилось письмо Сэма Прести редактору Boston Globe.
Письмо было написано 10 апреля 1994 года, когда нынешнему генеральному менеджеру «Оклахомы» было 16 лет.
В своем письме Прести советует руководству «Селтикс» немедленно начать перестройку команды, расчистить платежную ведомость и выбрать на драфте Джейсона Кидда.
«У Джейсон Кидда из Калифорнийского университета есть мастерство и настоящее баскетбольное чутье, чтобы стать суперзвездой и спасителем клуба, который испытывает проблемы. Кидд, вероятно, является лучшим распасовщиком на данный момент, хотя учится только на втором курсе. Он обладает потрясающим мастерством, но что еще больше впечатлит тренер и скаутов, это его понимание игры. Редко можно увидеть, чтобы Кидд неправильно использовал время в конце матча, потерял мяч под давлением или принял неправильно решение в быстром отрыве.
Единственная его слабая сторона – это бросок из-за дуги, хотя на втором курсе он существенно улучшил этот показатель.
Последнее, что я хочу сказать, Джейсон Кидд – победитель», – пишет 16-летний Прести.
Кидд дважды подряд выводил Нетс в финал плей-офф, еще до большого трио, а потом и догнал это трио по количеству перстней за карьеру (но уже в Далласе).