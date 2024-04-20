«Потрясающее мастерство и понимание игры». Сэм Прести в 16 лет советовал «Бостону» начать перестройку и выбрать на драфте Джейсона Кидда

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Баскетбол

В сети появилось письмо Сэма Прести редактору Boston Globe.

Письмо было написано 10 апреля 1994 года, когда нынешнему генеральному менеджеру «Оклахомы» было 16 лет.

В своем письме Прести советует руководству «Селтикс» немедленно начать перестройку команды, расчистить платежную ведомость и выбрать на драфте Джейсона Кидда.

«У Джейсон Кидда из Калифорнийского университета есть мастерство и настоящее баскетбольное чутье, чтобы стать суперзвездой и спасителем клуба, который испытывает проблемы. Кидд, вероятно, является лучшим распасовщиком на данный момент, хотя учится только на втором курсе. Он обладает потрясающим мастерством, но что еще больше впечатлит тренер и скаутов, это его понимание игры. Редко можно увидеть, чтобы Кидд неправильно использовал время в конце матча, потерял мяч под давлением или принял неправильно решение в быстром отрыве.

Единственная его слабая сторона – это бросок из-за дуги, хотя на втором курсе он существенно улучшил этот показатель.

Последнее, что я хочу сказать, Джейсон Кидд – победитель», – пишет 16-летний Прести.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но Бостон его не послушал и потерял где-то 10 лет, пока не собрал Большое Трио.

Кидд дважды подряд выводил Нетс в финал плей-офф, еще до большого трио, а потом и догнал это трио по количеству перстней за карьеру (но уже в Далласе).
+20
-4
+16
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Но Бостон его не послушал и потерял где-то 10 лет, пока не собрал Большое Трио. Кидд дважды подряд выводил Нетс в финал плей-офф, еще до большого трио, а потом и догнал это трио по количеству перстней за карьеру (но уже в Далласе).
В итоге все оказались в плюсе. Все выиграли по гайке, а Аллен вообще две. И все ХОФеры.
+5
0
+5
Отличный совет, но если у тебя только 9-й пик того драфта, ухватить Кидда было бы проблематично
+2
0
+2
Грант Хилл выбранный после Кидда посильнее был.
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий