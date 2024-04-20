Келли Убре: «Никс» раздадут знаменитостям бесплатные билеты, чтобы те присутствовали на арене и им было плевать на игру»

Келли Убре высказался о звездных болельщиках «Нью-Йорка».

«Болельщики в просто сумасшедшие. У них очень хорошая культура боления и любви к баскетболу до глубины души. Не зря его называют Меккой баскетбола. Очень гламурный и яркий город.

Они раздадут знаменитостям бесплатные билеты, чтобы те просто присутствовали на арене и им было плевать на игру, но такова их роль. Это будет очень весело, и я с нетерпением жду матча. Это одна из моих любимых арен», – сказал форвард «Филадельфии».

« » сыграет с «Нью-Йорком» в первом раунде плей-офф.