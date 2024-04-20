Дэмиан Лиллард: «Мне нравится ситуация, в которой я нахожусь»

Дэмиан Лиллард заявил, что доволен своей ситуацией в «Милуоки».

«Я видел, как кто-то сказал, что мне не нравится в «Милуоки», или что-то в этом роде. Но я знаю правду. Мне нравится ситуация, в которой я нахожусь. Я также знаю, что у меня происходит за пределами баскетбола, что временами меня выматывает.

Люди всегда будут делать какие-то комментарии. Никто не несет ответственности за то, что говорит публично. Поэтому пусть говорят, что хотят. А я буду делать то, что должен», – сказал разыгрывающий « ».